В Минске поликлиники из-за коронавируса прекратят плановый прием пациентов

Поликлиники Минска с 4 декабря из-за пандемии коронавируса прекращают плановый прием пациентов. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению, передает «Sputnik Беларусь».

Поликлиники перешли в режим оказания экстренной помощи. Вызвать на дом врача можно до 18:00. На прием смогут прийти только пациенты с температурой и признаками респираторной инфекции. Для работы с ними будут задействованы «узкие» специалисты: неврологи, эндокринологи, физиотерапевты и другие.

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Экстренная травматологическая и хирургическая помощь продолжит оказываться. Пациентов с болезнями эндокринной системы будут принимать в Городском эндокринологическом диспансере. Беременным сократят число визитов в женскую консультацию.

Накануне в Белоруссии был зафиксирован рекордный прирост выявленных случаев коронавируса за сутки — 1701. С начала пандемии в стране зарегистрированы 141,6 тысячи зараженных. Выздоровели почти 119 тысяч пациентов, умер 1181.

В стране не вводились жесткие карантинные ограничения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснял такое решение экономическими причинами и называл ситуацию вокруг пандемии в мире психозом.