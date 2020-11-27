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Названы сроки начала выпуска российской вакцины в Белоруссии

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Фото: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев назвал сроки выпуска российской вакцины от коронавируса в Белоруссии. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости

Дипломат, сославшись на руководителя Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, заявил, что уже в начале 2021 года могут быть получены первые результаты производства препарата в Белоруссии. Мезенцев отметил, что производство вакцины в Белоруссии является итогом большой работы Российского фонда прямых инвестиций. Он также подчеркнул, что результатом успешного взаимодействия российской и белорусской сторон стало решение президента России Владимира Путина о том, что Белоруссия первая получит российскую вакцину.

Ранее Мезенцев оценил результаты испытаний российской вакцины в Белоруссии. Дипломат отметил, что во время клинических испытаний, в которых приняли участие 100 граждан Белоруссии, российский препарат продемонстрировал высокую эффективность. Он добавил, что эффективность вакцины составила около 95 процентов, что является очень важным результатом.

В России на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат — этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года.

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