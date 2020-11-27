Оценены результаты испытаний российской вакцины в Белоруссии

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев оценил результаты испытаний российской вакцины в Белоруссии. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что во время клинических испытаний, в которых приняли участие 100 граждан Белоруссии, российский препарат продемонстрировал высокую эффективность. Он добавил, что эффективность вакцины составила около 95 процентов, что является очень важным результатом.

Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич назвал сроки производства российской вакцины от COVID-19 в республике. По его словам, первая партия в лабораторных условиях будет произведена уже в 2020 году.

В России на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат — этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года.