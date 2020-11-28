Белоруссия побила рекорд по числу зараженных коронавирусом

В Белоруссии зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Telegram-каналом Tut.by со ссылкой на Министерство здравоохранения Белоруссии.

Лабораторно подтвержден 1691 новый случай заражения. Предыдущее рекордное значение было установлено в пятницу, 27 ноября, — тогда выявили 1621 инфицированного жителя.

За прошедшие сутки выздоровели 1303 пациента, скончались от осложнений семь человек.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Белоруссии составило 133 324. С начала пандемии скончались 1143 зараженных, выздоровели — 111 455. Всего было проведено более 3,2 миллиона тестов на коронавирус.

27 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил «красную зону» Городской клинической больницы №6 в Минске, где лечат инфицированных коронавирусом. Он впервые за время пандемии появился на публике в маске и заявил, что врачи «делают большое дело», поэтому должны получать высокую зарплату.

Ранее Лукашенко рассказал, что белорусский опыт реагирования в условиях пандемии, когда в первую волну не вводились всеобщий жесткий карантин и комендантский час, «на устах всех здравомыслящих людей в мире». В тот же день он поручил проработать возможность производства в Белоруссии российской вакцины от коронавируса. Первая партия в лабораторных условиях будет произведена уже в 2020 году.