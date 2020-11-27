Лукашенко в маске пришел в «красную зону» коронавирусной больницы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил «красную зону» Городской клинической больницы (ГКБ) №6 в Минске, где лечат инфицированных коронавирусом. Видео опубликовал Telegram-канала издания Tut.by.

Журналисты отметили, что Лукашенко впервые за время пандемии появился на публике в маске.

Главный врач ГКБ Игорь Юркевич рассказал президенту, что медицинскую помощь больным с коронавирусом оказывают более тысячи сотрудников. Сейчас в учреждении находятся 767 пациентов, из них 28 — в реанимации.

«Они делают большое дело. Если в "красной зоне" человек работает, пусть он и получает (высокую зарплату)», — сказал президент.

5 ноября Лукашенко заявил, что белорусский опыт реагирования в условиях пандемии, когда в первую волну не вводились всеобщий жесткий карантин и комендантский час, «на устах всех здравомыслящих людей в мире». В тот же день он поручил проработать возможность производства в Белоруссии российской вакцины от коронавируса. Первая партия в лабораторных условиях будет произведена уже в 2020 году.

По официальным данным, в Белоруссии зафиксировано свыше 130 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1128 инфицированных скончались.