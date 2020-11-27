В Белоруссии поставили рекорд по зараженным коронавирусом

В Белоруссии поставили рекорд по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом, передает Naviny.by.

По данным на 27 ноября, за сутки был зарегистрирован 1621 инфицированный. Восемь пациентов умерли.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране составило 131 633. С начала пандемии скончались 1136 зараженных, выздоровели 110 152, в том числе 1383 за последние сутки. Всего в Белоруссии было проведено более 3,1 миллиона тестов на коронавирус.

27 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил «красную зону» Городской клинической больницы (ГКБ) №6 в Минске, где лечат инфицированных коронавирусом. Глава республики впервые за время пандемии появился на публике в маске. Он заявил, что врачи в «красной зоне» «делают большое дело» и должны получать высокую зарплату.

Ранее Лукашенко сказал, что белорусский опыт, когда в первую волну пандемии не вводились всеобщий жесткий карантин и комендантский час, «на устах всех здравомыслящих людей в мире».