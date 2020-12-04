Лукашенко назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал непростой ситуацию с коронавирусом в стране, передает БЕЛТА.

«Ситуация в мире очень напряженная, если не сказать больше. Непростая ситуация и в Беларуси. Есть такая фраза, которую мы все произносим: ситуация непроста, но под контролем», — заявил Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область.

Ранее белорусский президент похвалил сотрудницу роддома за несоблюдение рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Молодец, что не послушала этих "возовцев"», — сказал он.

Накануне в Белоруссии был зафиксирован рекордный прирост выявленных случаев коронавируса за сутки — 1701. Всего с начала пандемии зарегистрированы 141,6 тысячи зараженных.

В стране не вводились жесткие карантинные ограничения. Лукашенко объяснял это экономическими причинами.