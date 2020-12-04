Лукашенко похвалил сотрудницу роддома за несоблюдение рекомендаций ВОЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил сотрудницу родильного дома в Витебске за несоблюдение рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает Tut.by.

Лукашенко посетил роддом, в который поступают женщины с коронавирусом. Сейчас в клинике находятся 45 пациентов, 25 из них уже родили. Все младенцы здоровы.

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В роддоме ребенка забирают у матери сразу после рождения и приносят ей, как только она выздоровела. «Все наши мамы это понимают и нормально к этому относятся», — подчеркнула главврач Елена Леонович.

Лукашенко похвалил сотрудников за подобные действия. «Молодец, что не послушала этих "возовцев": надо же было дойти до того, чтобы рекомендовать не забирать ребенка у матери в то время, когда она инфицирована», — отметил глава государства.

Ранее стало известно, что поликлиники Минска из-за коронавируса прекратили плановый прием пациентов. Накануне в Белоруссии был зафиксирован рекордный прирост выявленных случаев коронавируса за сутки — 1701. Всего с начала пандемии зарегистрированы 141,6 тысячи зараженных.

В стране не вводились жесткие карантинные ограничения. Лукашенко объяснял это экономическими причинами.

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