Лукашенко сравнил пандемию с лакмусовой бумажкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил пандемию коронавируса с лакмусовой бумажкой для политических союзов, сообщает БелТА.

По словам белорусского лидера, 2020 год стал настоящим испытанием для систем здравоохранения и экономик всех стран союза. «Пандемия, как лакмус, раскрыла суть экономических союзов и интеграционных объединений. Она на практике убедила даже самых ярых скептиков, что только вместе мы сможем быть сильнее», — сказал Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Материалы по теме Союз разрушимый Россия, Белоруссия и Казахстан 20 лет строят своего конкурента Евросоюзу. Результата до сих пор нет Трактор заглох Экономические успехи Лукашенко оказались блефом. Как белорусы разочаровались в нем?

При этом он подчеркнул, что ранее невыполненные договоренности внутри союза привели к потере доходов у стран-участниц и «дискредитировали» общую работу по снижению зависимости от иностранных товаров. По его словам, отдельные члены ЕАЭС периодически вносят предложения о беспошлинном ввозе продукции третьих стран, что подрывает развитие промышленной кооперации в экономическом блоке.

Ранее Лукашенко заявлял, что в отношении Белоруссии со стороны западных стран развернулась настоящая «экономическая война». Он неоднократно называл стачки и забастовки в республике попыткой внешних игроков «убрать конкурента» в лице Минска и остановить экономическую интеграцию с РФ.