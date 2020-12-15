Лукашенко назвал стоимость создания белорусской вакцины от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал примерную стоимость, в которую может обойтись создание собственной вакцины от коронавируса в стране. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Надо браться за это и не бояться. Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка 5 миллионов [белорусских] рублей. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении», — сказал он. По курсу на 15 декабря, сумма приравнивается к 144 миллионам российских рублей. Сроки создания препарата пока не оговариваются.

О намерении создать в республике собственную вакцину от COVID-19 Лукашенко сообщил в понедельник, 14 декабря. По его словам, пока государство планирует закупать российскую вакцину, но в будущем может начать свою разработку, если ученые смогут создать эффективный препарат. По последним данным, коронавирусом в Белоруссии заразились свыше 160 тысяч человек, на фоне пандемии страна закрыла свои границы.

Ранее сообщалось, что одна доза российской вакцины «Спутник V» для зарубежных рынков будет стоить не более 10 долларов (760 рублей). Цена американского препарата производства Moderna составляет 25-37 долларов, а стоимость вакцины Pfizer — 19,5 доллара.