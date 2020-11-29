Стоимость двух российских вакцин от коронавируса оказалась одинаковой

Стоимость одной дозы вакцины против коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКороны» оказалась одинаковой. Об этом заявил гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в ходе онлайн-фестиваля Science Bar Hopping, передает ТАСС.

По предварительным расчетам, цена вакцин с учетом производственных мощностей практически не отличается.

24 ноября сообщалось, что одна доза вакцины «Спутник V» для зарубежных рынков будет стоить не более 10 долларов (760 рублей). Цена американского препарата производства Moderna составляет 25-37 долларов, а стоимость вакцины Pfizer — 19,5 доллара. Разницу в цене объяснили тем, что компоненты, которые применяют для приготовления российской вакцины на аденовирусном векторе, более традиционные, их производят в большом количестве, и они не такие дорогие.

В России на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат — этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года.

В России выявили более 26 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 2 269 316 случаев коронавируса. За весь период распространения инфекции в России выявлено 39 527 летальных исходов, выздоровели 1 761 457 человек.