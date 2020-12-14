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Лукашенко приехал в больницу, напоил бабушку и остался неузнанным

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@sputniklive / Telegram

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в больницу и напоил бабушку водой. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Он пообещал поговорить с пожилой пациенткой по телефону, когда она выздоровеет и найдет его номер. Лукашенко остался при этом неузнанным.

Ранее 14 декабря стало известно, что Белоруссия в будущем запустит производство собственной вакцины от коронавируса, если ученые сумеют создать эффективный препарат. Лукашенко отметил, что сейчас Россия готова предоставить стране все необходимое для налаживания выпуска вакцины «Спутник V», но если инфекция останется с человечеством навсегда, Белоруссии придется заняться созданием своих средств для борьбы с ней.

По последним данным, коронавирусом в Белоруссии заразились 160 295 человек, скончались 1263 пациента. Власти страны на фоне пандемии закрыли сухопутные границы, однако не стали вводить жесткие карантинные ограничения.


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