В ЕАЭС договорились совместно производить российскую вакцину от коронавируса

Лидеры стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились наладить совместное производство вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича.

Материалы по теме Трактор заглох Экономические успехи Лукашенко оказались блефом. Как белорусы разочаровались в нем? Союз разрушимый Россия, Белоруссия и Казахстан 20 лет строят своего конкурента Евросоюзу. Результата до сих пор нет

По его словам, главы республик намерены таким образом открыть возможности для восстановления перемещения граждан внутри стран ЕАЭС. «Надо сейчас объединить усилия, чтобы наладить производство, массовое производство высоко-эффективной вакцины», — сказал Мясникович.

Речь может идти о российской вакцине от коронавируса «Спутник V», наладить производство которой планируют Белоруссия и Казахстан.

Он добавил, что участники саммита также договорились наладить совместное производство самолетов. В их строительстве будут принимать участие все страны экономического блока.

Саммит ЕАЭС 2020 прошел 11 декабря в онлайн-формате под председательством Белоруссии. Высший Евразийский экономический совет утвердил на нем стратегию по развитию экономической интеграции до 2025 года. Следующий саммит ЕАЭС состоится в мае 2021 года в Казахстане.