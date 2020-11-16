В Казахстане построят завод по производству российской вакцины от коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране будет построен завод по производству российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

«Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект», — сказал Токаев.

Также президент отметил, что до конца работы текущей сессии парламента необходимо внести на рассмотрение депутатов законопроект об обеспечении биологической безопасности.

29 августа Москва и Нур-Султан подписали соглашение о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Казахстан. Также было объявлено, что иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет бесплатной и добровольной и состоится после завершения всех стадий клинических испытаний.

По официальным данным, в Казахстане зафиксирован 121 051 случай заражения коронавирусом, 109 944 человека выздоровели, 1899 человек скончались.