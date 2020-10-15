Россия перестала давать деньги Киргизии

Любая финансовая поддержка Киргизии со стороны России прекращена, решение будет действовать до тех пор, пока ситуация в стране не стабилизируется. Об этом РБК рассказали источник в Минфине и также федеральный чиновник.

Как указал один из них, Москва перестала давать деньги партнеру по ЕАЭС на фоне проблем с функционированием органов власти. В последний раз о российской помощи Киргизии сообщалось в 2019 году, тогда ей выделили 30 миллионов долларов. Также с 2005 года Россия списала республике 700 миллионов долларов долгов.

Материалы по теме Союз разрушимый Россия, Белоруссия и Казахстан 20 лет строят своего конкурента Евросоюзу. Результата до сих пор нет И грянул гром Киргизы вновь громят дом правительства и тюрьмы. Почему выборы в стране заканчиваются революциями?

В августе Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил Бишкеку кредит на 100 миллионов долларов. Россия контролирует 88 процентов уставного капитала фонда, но остановлена ли эта поддержка, неизвестно.

Ситуация в Киргизии обострилась из-за состоявшихся 4 октября парламентских выборов. После оглашения их результатов на улицы вышли недовольные граждане. Протесты переросли в столкновения с правоохранителями, в итоге оппозиционеры заняли ряд правительственных зданий и добились выхода из СИЗО бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Нынешний президент Сооронбай Жээнбеков поменял правительство, но новый премьер Садыр Жапаров призвал главу государства уйти в отставку. В понедельник, 12 октября, с Жээнбековым встретился замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

На фоне беспорядков власти Киргизии останавливали работу системы SWIFT, которая необходима для перечисления денег по национальным и международным платежным системам. Также местные банки решили изымать деньги из банкоматов из-за опасения мародерства, которое начиналось во время протестов 2005 и 2010 годов.