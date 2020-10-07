Из Киргизии запретили выводить деньги

Власти Киргизии приостановили работу системы SWIFT в стране для предотвращения оттока капитала. Фактически они запретили выводить из республики деньги. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя Национального банка Киргизии Аиды Карабаевой.

По ее словам, в стране приостановлена работа систем, которые обеспечивают перечисление денег по национальным и международным платежным системам. По мере стабилизации политической ситуации в стране банковская система начнет возвращаться к работе в штатном режиме, заверили в регуляторе.

Ранее Нацбанк советовал коммерческим кредитным учреждения и небанковским финансово-кредитным организациям временно приостановить работы и усилить меры безопасности. Кроме того, накануне стало известно об изъятии средств из банкоматов из-за опасения мародерства.

В Бишкеке 5 октября начались массовые протесты из-за итогов выборов в парламент страны. В ночь на 6 октября протестующие захватили здание парламента, где находится офис президента, и освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и бывшего депутата Садыра Жапарова. ЦИК страны принял решение объявить итоги прошедших выборов недействительными.