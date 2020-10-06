Россия отреагировала на ситуацию в Киргизии

Россия отреагировала на ситуацию после парламентских выборов в Киргизии — МИД в первом официальном комментарии на эту тему выступил с позиции примирения. Документ опубликован на сайте ведомства.

В комментарии подчеркивается, что Киргизия — стратегический партнер и союзник России, и поэтому Москва заинтересована во внутриполитической стабильности республики. Дипломаты отмечают, что приоритетом должно оставаться демократическое развитие страны.

«Надеемся на скорейшее разрешение кризисной ситуации в правовом поле, путем переговоров и без применения силы. Призываем все политические силы в этот критический для республики момент проявить мудрость и ответственность в целях сохранения внутренней стабильности и безопасности», — заявили в российском МИД.

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Ранее Центризбирком Киргизии признал недействительными итоги прошедших парламентских выборов.

Выборы в стране состоялись 4 октября. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные результаты вызвали массовые протесты в Бишкеке, которые переросли в беспорядки. Демонстрантов разгоняли с помощью водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат. Один человек погиб, почти 600 — пострадали.

Протестующие захватили здание парламента и офиса президента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других арестованных политиков. Шесть оппозиционных партий сформировали Координационный совет.