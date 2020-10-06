В Киргизии перестали работать банкоматы, деньги из них изъяли. Как сообщает «Спутник. Киргизия», в большинстве крупных банков сейчас нельзя снять деньги со счетов. Как объяснил президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев, это было сделано из соображений безопасности.

«Вы же помните печальный опыт 2005-го и 2010 годов... Тогда доходило до того, что некоторые лица взламывали банкоматы, было мародерство. Вот исходя из этого опыта было принято такое решение», — рассказал он. По словам Абдраева, офисы банков могут заработать уже через день.

Ранее во вторник, 6 октября, Нацбанк Киргизии посоветовал коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям страны временно закрыться и усилить меры безопасности.

Говоря о событиях 2005 года, Абдраев скорее всего имел в виду тюльпановую революцию — массовые акции протеста, которые в итоге привели к свержению президента республики Аскара Акаева. Тогда на его место пришел Курманбек Бакиев. В 2010-м после массовых беспорядков потерял власть и Бакиев. В ходе акций протеста погибли несколько десятков человек.

В очередной раз обстановка в Киргизии накалилась в октябре 2020-го. Протесты начались после прошедших парламентских выборов и за сутки перешли в беспорядки. Демонстрантов разгоняли с помощью водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат. Новые выборы в республике должны пройти в течение двух недель.