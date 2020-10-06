В Киргизии посоветовали закрыть банки

Нацбанк Киргизии посоветовал временно коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям страны временно закрыться с 6 октября и усилить меры безопасности на фоне неспокойной обстановки в стране, передает ТАСС.

Регулятор в свою очередь пообещал следить за развитием ситуации и в случае необходимости принять меры для обеспечения «стабильности и безопасности банковской системы страны». О каких именно мерах идет речь, не уточняется. В случае возникновения вопросов в финансовые организации рекомендовали обращаться онлайн.

Протесты в Бишкеке начались утром 5 октября после прошедших парламентских выборов. К вечеру они переросли в беспорядки. Против активистов использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома. Затем толпа направилась в СИЗО ГКНБ и освободила из изолятора экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, а также бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова.

Утром во вторник, 6 октября, протестующие назначили нового мэра Бишкека. Исполнять обязанности до назначения нового градоначальника будет кандидат в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбек Коеналиев.