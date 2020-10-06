В Киргизии мародеры разграбили золотодобывающее предприятие

В Киргизии мародеры захватили месторождение золота «Джеруй» компании «Альянc Алтын». Около 500 человек подожгли и разграбили предприятие, пишет «Интерфакс».

Компания приостановила работу до стабилизации обстановки, а сотрудники были отпущены домой, сообщает Economist.kg. «Джеруй» — второе по величине месторождение золота в Киргизии. На месторождении Жамгыр местные жители пытались взять в заложники сотрудников и угрожали им расправой.

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Ранее в Бишкеке толпа пыталась проникнуть в офис «Кыргызалтын» — крупнейшей золотодобывающей компании Киргизии. Охрана с помощью дружинников отбила атаку. В Нарынской области было захвачено угольное месторождение, что создало угрозу срыва отопительного сезона. Медное месторождение Бозымчак приостановило работу после вторжения местных жителей.

Ранее стало известно, что в Киргизии перестали работать банкоматы, деньги из них изъяли. Как объяснил президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев, это было сделано из соображений безопасности.

Обстановка в Киргизии накалилась в октябре 2020-го. Протесты начались после прошедших парламентских выборов и за сутки перешли в беспорядки. Демонстрантов разгоняли с помощью водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат. Новые выборы в республике должны пройти в течение двух недель.