Лукашенко пообещал защитить жителей Могилева от всех болезней

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал с рабочей поездкой в Могилев и посетил областную клиническую больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.

«Я буду чаще приезжать, чтобы вы меньше болели», — пообещал он.

Лукашенко ознакомился с работой медицинского учреждения, в том числе по оказанию помощи больным коронавирусом.

Визит в Могилевскую областную клиническую больницу является частью серии поездок Лукашенко по региональным учреждениям здравоохранения, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом. Ранее он посетил 4-ю и 6-ю городские клинические больницы Минска, Витебский областной клинический роддом и Столбцовскую центральную районную больницу.

В одном из медицинских учреждений Лукашенко напоил бабушку водой. Он пообещал поговорить с пожилой пациенткой по телефону, когда она выздоровеет и найдет его номер. Лукашенко остался при этом неузнанным.

По последним данным, коронавирусом в Белоруссии заразились 160 295 человек, скончались 1263 пациента. Власти страны на фоне пандемии закрыли сухопутные границы, однако не стали вводить жесткие карантинные ограничения.