Появилось видео с производства вакцины «Спутник V» в Казахстане

«Sputnik Казахстан» опубликовал видео с предприятия по производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Казахстана.

Выпуск препарата осуществляет «Карагандинский фармацевтический комплекс». На кадрах запечатлены несколько этапов производства вакцины и ее маркировки на конвейерной линии.

Отмечается, что предприятие уже отправило первую опытную партию «Спутник V» объемом в шесть тысяч ампул в Россию для проверки качества. Полномасштабное промышленное производство вакцины начнется в Казахстане 12 февраля 2021 года после ее официальной регистрации. Ежемесячно власти республики планируют выпускать не менее 300 тысяч доз препарата.

Выпуск первых партий вакцины «Спутник V» начался в Казахстане 21 декабря. Массовая вакцинация в стране начнется в феврале, в первую очередь будут привиты медработники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, медико-социальных учреждений, а также граждане с хроническими заболеваниями.