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В Казахстане началось массовое производство вакцины «Спутник V»

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Казахстане началось производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству препарата. Отмечается, что создание вакцины началось в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным.

На базе комплекса будет произведено два миллиона доз препарата. Массовая вакцинация жителей Казахстана начнется в феврале 2021 года. В первую очередь прививку получат медработники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов и медико-социальных учреждений, а также граждане с хроническими заболеваниями.

18 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна запустит вместе с Россией производство вакцины от коронавируса. По его словам, казахские ученые сейчас разрабатывают собственный вариант вакцины от коронавируса, который уже показал хорошие клинические результаты. Производить препарат республика планирует в том числе на экспорт.

В августе Москва и Нур-Султан подписали соглашение о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Казахстан. Также было объявлено, что иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет бесплатной и добровольной и состоится после завершения всех стадий клинических испытаний.

По последним данным, коронавирусом в Казахстане с начала пандемии заразились 191 650 человек, скончались 2622 пациента.

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