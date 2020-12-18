Казахстан вместе с Россией запустит производство вакцины от коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна запустит вместе с Россией производство вакцины от коронавируса уже на следующей неделе, передает ТАСС.

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По его словам, казахские ученые сейчас разрабатывают собственный вариант вакцины от коронавируса, который уже показал хорошие клинические результаты. Производить препарат республика планирует, в том числе на экспорт. «В ближайшие дни, буквально на следующей неделе, мы запустим совместное с Россией производство вакцин — как российской вакцины, так и казахстанской», — сказал Токаев.

Президент также предложил всем странам СНГ совместно сосредоточить усилия на борьбе с пандемией и обеспечить своих граждан широким доступом к противовирусным препаратам. Он признал ведущую роль России в глобальной борьбе с COVID-19 и призвал государства бывшего СССР укреплять свой экономический потенциал для адаптации к «новым геополитическим условиям».

Ранее лидеры стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились наладить совместное производство вакцины от коронавируса. Казахстан анонсировал строительство первого завода для выпуска российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 16 ноября.

По последним данным, коронавирусом в Казахстане с начала пандемии заразились 145 213 человек, скончались 2 147 пациентов, выздоровели — 129 525.