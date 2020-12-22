Минздрав объявил о выпуске двух миллионов доз вакцин от COVID-19 к концу года

До конца года в России будет выпущено два миллиона доз вакцины от коронавируса. Об этом объявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

По его словам, более 52 тысяч россиян уже получили прививку. Он добавил, что вакцинация граждан будет идти в том числе в новогодние выходные, чтобы не срывать плановую вакцинацию.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев говорил, что в течение первой половины 2021 года России необходимо получить более 45 миллионов доз вакцины от коронавируса для обеспечения собственных потребностей в вакцинации населения. Соглашения по производству заключены с восемью иностранными заводами.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее отмечал, что в России популяционный иммунитет выработается примерно к ноябрю 2021 года. К тому моменту прививку от коронавируса получит около 70 процентов населения.