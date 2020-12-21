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Медведев назвал необходимое количество вакцины для России

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

России необходимо более 45 миллионов доз вакцины от коронавируса для покрытия только своих потребностей в вакцинации населения в первом полугодии 2021 года. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Согласно оценкам Министерства здравоохранения, это более 45 миллионов доз на первые шесть месяцев следующего года», — сказал он на совещании о масштабировании производства и внедрения отечественных вакцин против COVID-19.

Медведев отметил, что в рамках организации производства заключены соглашения с восемью иностранными заводами. Также в начале следующего года будет запущена горячая линия по транспортировке препарата.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что популяционный иммунитет в России выработается примерно к ноябрю 2021 года. Примерно к этому моменту 70 процентов населения получат прививку от коронавируса.


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