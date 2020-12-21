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Российский врач назвал самых защищенных от коронавируса людей

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Фото: Екатерина Матюшина / «Коммерсантъ»

Самые защищенные от коронавируса люди — женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Такую категорию назвал член Российского медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин, передает NEWS.ru

По словам врача, в этот период у женщин активно вырабатывается женский половой гормон эстроген. Он поддерживает эластичность сосудов и помогает крови не загущаться — это облегчает течение заболевания.

Кондрахин объяснил, что у мужчин вырабатывается меньше эстрогена. Их основной половой гормон — тестостерон, из-за которого эритроциты склеиваются, а кровь сильнее свертывается.

Медик указал, что на уязвимость влияет и прививка от гриппа — выработанные благодаря данной вакцине антитела помогают притормозить развитие коронавируса.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что у женщин, особенно в репродуктивном возрасте, больше природных механизмов зашиты, чем у мужчин, потому что они «более ценный для природы объект», могут беременеть и кормить детей. Специалистка объяснила, что перераспределение жировой ткани у женщин происходит таким образом, что она становится подкожной и подавляет воспаления.

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