Врач объяснила причину большей уязвимости мужчин перед коронавирусом

Эндокринолог Зухра Павлова объяснила причину большей уязвимости мужчин перед коронавирусом. Ее слова передает радио Sputnik.

Статистика показывает, что мужчины болеют коронавирусом чаще женщин, отметила специалист. Причиной этому может быть наличие рецепторов ACE2, с помощью которого коронавирус попадает в клетку, в тканях мужских репродуктивных органов. По ее словам, уже есть исследования, которые это подтвердили.

Кроме того, одним из последствий болезни могут быть проблемы с синтезом тестостерона и с репродуктивной системой. «Вполне возможно, что в том числе и с этим связано гендерное смещение уровня заболеваемости в сторону мужчин», — пояснила она.

Как рассказала врач, женщины, особенно в репродуктивном возрасте, имеют больше природных механизмов защиты, чем мужчины. «Женщины для природы объект более ценный. Она может быть беременной и может кормить детей», — объяснила Павлова. В частности, перераспределение жировой ткани у женщин происходит таким образом, что он становится подкожным и подавляющим воспаления, добавила эндокринолог.

Ранее кандидат биологических наук Александр Тышковский раскрыл способ нейтрализовать коронавирус вне зависимости от его мутации. По его словам, помочь в этом может введение дополнительных копий ACE2 в кровь зараженному человеку.