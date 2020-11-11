В России нашли 15 потенциальных лекарств против коронавируса

Специалисты новосибирского центра «Вектор» обнаружили 15 соединений, обладающих противовирусной активностью. В перспективе на их основе могут быть созданы лекарственные препараты от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

К настоящему времени эксперты оценили противовирусные свойства более 500 кандидатных терапевтических средств. Работы проводятся в несколько этапов, включающих эксперименты in vitro (на культурах клеток) и in vivo (на лабораторных животных).

30 мая Минздрав одобрил первый препарат от коронавируса «Авифавир», его международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование также звучит как «Фавипиравир», ранее оно тоже применялось при лечении лихорадки Эбола. 14 октября ведомство одобрило еще два лекарства от коронавируса — импортный и отечественный «Ремдесивир».

В России за последние сутки выявили 19 851 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число случаев коронавируса в России с начала пандемии составило 1 836 960. Большинство заразившихся (1 369 357) выздоровели, еще 31 593 человека скончались.