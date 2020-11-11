Инфекционист оценил обнаруженное российскими учеными средство против COVID-19

Березовый гриб чага относится к средствам народной медицины и использовать его в качестве основного вида лечения нельзя. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров, передает «Говорит Москва».

Так Никифоров оценил заявление сотрудников центра «Вектор», которые обнаружили у водного экстракта березового гриба противовирусное действие. По словам инфекциониста, он никогда не поверит, что можно съесть кусок гриба и вылечиться от коронавируса.

Ранее стало известно, что сотрудники центра «Вектор» сообщили о вероятности создания на основе чаги противовирусных препаратов из-за ее выраженного защитного действия и низкой токсичности. Они подали заявку на изобретение «Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus». По их данным, в течение дня можно выпить 150-200 миллилитров концентрата, по глотку каждые 15-20 минут, запивая водой.

Завлабораторией микологии «Вектора» профессор Тамара Теплякова заявила, что проверила эффективность экстракта на себе, муже, родственниках и коллегах, которые заболели COVID-19. По ее словам, симптомы болезни исчезли через 5-7 дней. Ученые объяснили, что чага содержит широкий спектр биологически активных компонентов, которые появляются в результате взаимодействия с березой, в том числе меланины с противоопухолевой активностью, полисахариды, свободные фенолы и флавоноиды.