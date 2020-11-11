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Российские ученые нашли новое средство от COVID-19

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Фото: Public Domain / Wikimedia

Сотрудники научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» обнаружили противовирусное действие у водного экстракта березового гриба чаги. Новое средство способно активно подавлять развитие коронавируса, сообщается на сайте издания «Наука из первых рук» Сибирского отделения РАН.

«Благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов», — сказано в публикации.

Исследователи подали заявку на изобретение «Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus». В заявке на патент приведены несколько способов приготовления экстрактов, в том числе в домашних условиях. В рекомендациях к употреблению сказано, что поскольку чага нетоксична, в течение дня можно выпить 150–200 миллилитров концентрата, например по глотку каждые 15–20 минут, запивая водой.

Завлабораторией микологии «Вектора» профессор Тамара Теплякова отметила, что эффективность экстракта она проверила на себе, муже, родственниках и коллегах, которые заболели COVID-19. Через пять-семь дней симптомы болезни исчезали.

Терапевтическое действие чаги ученые объясняют широким спектром биологически активных компонентов, появляющихся в результате взаимодействия с березой. В грибе содержатся птерины с цитостатическим действием, высокомолекулярные водорастворимые меланины с противоопухолевой активностью, стероидные вещества, полисахариды, свободные фенолы, флавоноиды, органические кислоты и многие микроэлементы.

Издание указывает, что чагу можно будет принимать для профилактики заражения коронавирусом и другими вирусами, а также онкологических заболеваний.

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