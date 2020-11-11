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В Роспотребнадзоре назвали срок жизни коронавируса в комарах

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Фото: Cadu Rolim / ZumaPress / Globallookpress.com

Коронавирус способен выживать в основных видах комаров до суток. Такой срок в разговоре с РИА Новости назвала руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

По ее словам, в 2020 году было проведено исследование на распространенных в Китае видах комаров Aedes aegypti, Aedes albopictus и Culex quinquefasciatus. «Результаты продемонстрировали отсутствие размножения вируса в комарах данных видов и быструю гибель вируса в комаре в течение 24 часов», — сказала эпидемиолог.

Она отметила, что большинство вирусов и бактерий, которые переносят кровососущие, не вызывают респираторных вирусных заболеваний и не передаются между людьми воздушно-капельным путем. При этом, попав в организм человека, они размножаются в клетках кровеносной, лимфатической и нервной системы.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева спрогнозировала новую волну коронавируса в стране. Она указала, что очередная вспышка может произойти ранней весной.

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