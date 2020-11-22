Ученый раскрыл способ нейтрализовать коронавирус вне зависимости от мутации

Старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Александр Тышковский раскрыл способ нейтрализовать коронавирус вне зависимости от его мутации. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как объяснил ученый, SARS-CoV-2 попадает внутрь клеток главным образом с помощью белка ACE2, который расположен на их поверхности. Однако введение дополнительных копий этого белка в кровь зараженному человеку поможет нейтрализовать вирус. «Добавленные рецепторы, как антитела, свяжут шипики коронавируса и не дадут ему атаковать наши клетки. Мы буквально ловим вирус на живца», — пояснил он. Тышковский отметил, что эксперименты на клетках и тканях человека подтвердили эту гипотезу.

Кроме того, ACE2 расщепляет гормон ангиотензин II, который провоцирует цитокиновый шторм. Введение больному дополнительных копий белка поможет снизить уровень этого гормона и, как следствие, подавить воспалительный процесс и облегчить течение заболевания, отметил ученый. «ACE2 действительно подает большие надежды как новое лекарство против коронавирусной инфекции», — подчеркнул Тышковский, добавив, что практическая польза этого способа станет понятна только по итогам клинических испытаний.

В ноябре специалисты новосибирского центра «Вектор» обнаружили 15 соединений, обладающих противовирусной активностью. В перспективе на их основе могут быть созданы лекарственные препараты от коронавируса.