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Назван срок формирования популяционного иммунитета к коронавирусу в России

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Популяционный иммунитет в России будет сформирован примерно к ноябрю 2021 года, когда около 70 процентов населения смогут привиться от коронавируса. После этого инфекция станет управляемой. Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

Он уточнил, что его прогноз основан на данных о дальнейшем увеличении производственных мощностей для выпуска вакцины. «Это будет гарантия того, что к ноябрю следующего года большая часть [граждан] получит данный вакцинный препарат», — сказал Гинцбург.

Ранее он уточнил, что вакцинация людей старше 60 лет в России начнется в начале следующего года. Испытания вакцины на пожилых должны закончиться до Нового года, потом будет получено регистрационное удостоверение.

2 декабря президент Владимир Путин распорядился начать вакцинацию от COVID-19. По его словам, имеющиеся объемы произведенного препарата позволяют это сделать. В ближайшее время количество выпущенных доз должно достигнуть двух миллионов.


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