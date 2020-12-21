Глава центра Гамалеи раскрыл «небольшой секрет» о вакцине «Спутник V»

Вакцина от коронавируса «Спутник V» может храниться в обычном холодильнике при температуре от двух до четырех градусов. Об этом рассказал Александр Гинцбург, глава центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи, в котором разработали препарат. Интервью ученого опубликовано на YouTube-канале RT.

«Небольшой секрет вам открою: уже два месяца показали, что при температуре бытового холодильника, то есть плюс 2 — плюс 4, эта вакцина полностью сохраняет активность. Я думаю, месяца через два мы уже сможем внести поправку в регистрационное удостоверение», — сказал Гинцбург.

Ранее научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессора вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что даже при малейшем колебании температур эффективность вакцины упадет. По его словам, при транспортировке препарата необходим максимальный контроль температурного режима.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что это возможно благодаря объемам произведенной в стране вакцины «Спутник V». Глава государства добавил, что в ближайшее время количество выпущенных доз достигнет двух миллионов.