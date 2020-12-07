Перечислены трудности транспортировки российских вакцин от COVID-19

При транспортировке российских вакцин от COVID-19 могут возникнуть проблемы, связанные с соблюдением необходимого температурного режима. Эти трудности в разговоре с РБК перечислили врачи, сотрудники лабораторий и логистических компаний.

По словам научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессора вирусологии Александра Чепурнова, даже при малейшем колебании температур эффективность вакцины упадет. Максимальный контроль температурного режима необходим во время всех этапов транспортировки препарата, добавил он.

Ответственный за качество перевозки транспортной компании «Ритейл транспорт эдженси» Станислав Булыгин отметил, что в случае нарушения температурного режима на одну минуту вакцина не будет подлежать применению, но эту проблему решают при помощи термокоробов, которые заполнены хладоэлементами и хорошо закрываются. Транспортным компаниям, по его словам, необходимо приспособится к новым условиям, так как весь процесс хранения и перевозки вакцины с режимом ниже минус 18 градусов — новый для специалистов.

Проблемы с доставкой могут возникнуть, когда придется перевозить большие объемы грузов на далекие расстояния с помощью автомобилей, поскольку у транспортировки в термокоробах есть существенный недостаток — увеличенный за счет упаковки вес и объем груза, который приводит к росту стоимости доставки, считает заместитель генерального директора «Биокард Логистикс» Олег Байков.

Оптимальный способ перевозки вакцины, по его словам, — транспортировка в термоконтейнерах, которые поддерживают заданную температуру до четырех дней.

Ранее сообщалось, что первым регионом России, который отчитался по вакцинации от коронавируса, стал Сахалин. Стартовая партия российской вакцины «Спутник V» из 300 доз поступила на остров утром 7 декабря. 5 декабря вакцинация от коронавируса началась в Москве.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, все регионы подключатся к вакцинации в конце недели. Начать процесс 2 декабря поручил президент Владимир Путин. Он отметил, что в ближайшее время количество выпущенных доз достигнет двух миллионов.