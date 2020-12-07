Первый российский регион отчитался о начале вакцинации от коронавируса

Сахалин стал первым регионом России, объявившем о начале прививочной кампании против коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что первая партия российской вакцины «Спутник V» из 300 доз поступила на остров утром воскресенья. Следующая поставка вакцины ожидается в течение двух недель.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что регион стал первым на Дальнем Востоке, приступившим к масштабной вакцинации жителей. «Пришла первая партия вакцины. Это значит, что у пандемии появился Рубикон», — отметил он.

Первыми вакцину получат представители групп риска — медработники, учителя и работники социальных служб. Всего же для создания иммунной прослойки необходимо привить около трети всех жителей региона.

5 декабря вакцинация от коронавируса началась в Москве. За день до этого в столице, наиболее пострадавшей от эпидемии, открылась запись на прививку. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за первые пять часов желание получить вакцину выразили пять тысяч человек.

4 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что все регионы России подключатся к вакцинации в конце следующей недели.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что это возможно благодаря объемам произведенной в стране вакцины «Спутник V». Российский лидер добавил, что в ближайшее время количество выпущенных доз достигнет двух миллионов.