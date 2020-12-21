Ученые предупредили о неожиданной реакции на вакцину от коронавируса

После вакцинации от коронавируса могут появиться неожиданные реакции организма на препарат. Об этом в разговоре с URA.RU исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова.

«Различные аллергические проявления вполне возможны. Велика вероятность неизвестных, не выявленных реакций на вакцину», — предупредила она. По мнению Завидовой, вакцина недостаточно изучена, поэтому невозможно предсказать, как организм отреагирует на препарат.

Заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН, иммунолог Михаил Костинов подтвердил, что после введения препарата возможны аллергические реакции. Однако они могут возникнуть на любое вещество. «На пепси и фанту тоже может быть аллергия», — пояснил специалист. По его словам, единичные реакции на препарат ничего не говорят о вакцине, а каждый случай необходимо фиксировать для дальнейшего изучения.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, разработавшего вакцину «Спутник V», заявил, что россияне с аллергией смогут сделать прививку, однако для них есть ограничения. Данная часть граждан не сможет вакцинироваться в период обострения аллергии. Специалист посоветовал проверить параметры крови перед тем, как делать прививку.

При этом, по его словам, вакцина от коронавируса компании Pfizer может быть противопоказана тем, у кого есть аллергия. Препарат содержит РНК, а в организме человека есть система интерферонов с активной реакцией на чужеродную РНК. Помимо этого у людей с аллергией естественная повышенная иммунореактивность.