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Врачи назвали характерные для коронавируса особенности кашля

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Врачи назвали несколько особенностей кашля, которые характерны для коронавируса. Об этом сообщает портал BGR.

Так, по словам доктора медицины Нейта Фавини, у больных с COVID-19 всегда наблюдается именно сухой кашель, без выделения мокроты. При этом его интенсивность может варьироваться.

При этом доктор медицинских наук, аллерголог из больницы Emerson в США Сара Нараян считает, что сухой кашель может являться симптомом не только коронавируса, но и астмы, аллергии и гастроэзофагеального рефлюкса. По ее словам, в случае появления сухого кашля следует обращать внимание на наличие хрипов — этот признак характерен для астмы, а у пациентов с COVID-19 практически не встречается. Если же такой симптом является следствием аллергии, он должен исчезнуть после приема антигистаминных средств.

В то же время медики сходятся во мнении, что оценивать кашель необходимо в совокупности с другими проявлениями недомогания.

Ранее врачи описали так называемый постковидный синдром — неприятные симптомы, которые могут беспокоить переболевших коронавирусом пациентов на протяжении нескольких месяцев. Среди них — слабость, которая месяцами не покидает пациентов, даже молодых, а также сильная головная боль и нарушения психики.

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