Описаны семь «преследующих» пациентов после COVID-19 симптомов

Переболевших COVID-19 месяцами могут преследовать неприятные симптомы, которые врачи стали называть «постковидным синдромом». У этого состояния семь основных проявлений, пишет «Московский комсомолец».

«Сегодня мы всесторонне изучаем постковид — собрали анкеты у 1300 больных с постковидным синдромом, — рассказал газете председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев. — Мы пришли к пониманию, что обычные и необычные симптомы COVID-19 связаны в основном с поражением мозговой ткани». За этим состоянием, по мнению Воробьева, стоит «разрегулированность» систем организма после перенесенной инфекции.

К симптомам постковидного синдрома относят слабость, которая месяцами не покидает пациентов, даже молодых, а также сильную головную боль и нарушения психики.

«Кого-то преследуют навязчивые мысли о том, что у них вот-вот разовьется инсульт или что у них тяжелейший иммунодефицит; кто-то начинает испытывать панические атаки, нарушения сна, — рассказывает Воробьев. — Иногда нарушения психики очень грубые, и с ними совершенно непонятно, что делать. Можно сказать, что эти пациенты ноют по своим болезням — обычно люди так себя не ведут. И это не один-два человека, а просто массовое явление».

Другие проявления этого состояния — нарушения стула, ухудшение когнитивных функций и памяти («туман в голове», невозможность вспомнить нужное слово или сосчитать цифры в уме и так далее), а также нарушение обоняния и обонятельные галлюцинации (некоторые жалуются на преследующие их неприятные запахи).

«Постковид может мучить пациентов месяцами, — отметил Воробьев. — Причем, его симптомы нередко проявляются волнообразно — приходят и уходят. Мы наблюдаем много таких пациентов. Основной вид лечения, учитывая то, что вирус целенаправленно поражает сосуды — антикоагулянты. Такое лечение дает 80 процентов эффективности».

Ранее биолог Анча Баранова рассказала «Ленте.ру», что у трех-пяти процентов людей может быть генетическая предрасположенность к тому, что COVID-19 будет проходить у них в тяжелой форме даже при отсутствии сопутствующих заболеваний. Это связано с генетически ослабленным иммунитетом.