Биолог предупредила об опасности «тумана в голове» после коронавируса

Одним из последствий коронавируса может быть «туман в голове», который проявляется в снижении когнитивных функций организма. Его опасность в интервью «Ленте.ру» объяснила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Она рассказала, что человек может начать забывать о том, что отлично знал раньше или плохо соображать. «Живете вы в своем районе сто лет, все вокруг знаете: там — магазин, здесь — ремонтная мастерская, чуть дальше — школа. Вы с закрытыми глазами могли все найти. Просидели с этим коронавирусом, и эта ментальная карта стерлась», — предупредила она.

Баранова рассказала о вышедшей в США статье, где на примере переболевшей инфекцией медсестры описано подобное последствие COVID-19. После выздоровления она вышла на работу и поняла, что не помнит некоторых «сленговых» слов, которыми пользуются в больницах. «Допустим, говорит ей врач — сделай анализ по CITO. Это означает — сделай быстро, срочно. Она всю жизнь пользовалась этим словом, а сейчас не понимает, что ей доктор говорит. То есть практически она стала профнепригодной», — привела пример биолог.

Человек также может начать задумываться над вещами, которые раньше выполнял механически, к примеру, ответ на письмо по электронной почте станет занимать у него 10 минут вместо прежних пяти. «То есть у вируса много последствий, не видимых глазу», — резюмировала Баранова.

Ранее российский аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный заявил, что бесконтрольное употребление антибиотиков может привести к появлению «бактериального спецназа»: из-за страха перед коронавирусом россияне занялись самолечением и стали бесконтрольно принимать антибиотики для профилактики осложнений либо пневмонии при коронавирусной инфекции. Рано или поздно это разовьет у бактерий антибиотикорезистентность.