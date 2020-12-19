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Российский иммунолог описал две стадии COVID-19

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

У больных COVID-19 наблюдаются две стадии течения заболевания. Их описал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Российской газетой» в субботу, 19 декабря.

По словам врача, первая стадия обычно протекает в форме ОРВИ. У людей с хорошим иммунитетом болезнь на данном этапе и заканчивается. Однако если иммунитет ослаблен, COVID-19 может перейти в более тяжелую стадию — вирусемию, когда вирус прорывается через барьер слизистой оболочки, попадает в лимфу и вместе с кровью разносится по всему организму.

Спустя пять-восемь дней иммунная система человека начинает вырабатывать антитела, однако в результате состояние больного может только ухудшиться. «Эти антитела начинают атаковать вирус, а он уже в сосудистой оболочке. Получается, что иммунная система атакует собственный организм. Начинается воспалительный процесс», — пояснил Болибок.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук Сергей Нетесов предупредил о том, что в России существует опасность распространения мутировавшего коронавируса SARS-CoV-2 из-за обитающих в Сибири норок. По его словам, животные могут быть носителями инфекции.

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