Россиян предупредили об опасности распространения мутировавшего коронавируса

В России существует опасность распространения мутировавшего коронавируса SARS-CoV-2 из-за обитающих в Сибири норок, которые могут быть его носителями. Об этом рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук Сергей Нетесов, сообщает URA.RU в субботу, 19 декабря.

«Среди популяции диких норок этот вирус может закрепиться, тем более что этот вирус для них — не смертельная инфекция. Поэтому такие события нужно отслеживать», — считает он.

Ученый напомнил, что в Сибири и европейской части страны обитает американская норка. Данный вид может быть долговременным носителем вируса в природе. При этом у диких норок в США выявлен коронавирус, близкий к человеческому.

«Вопрос в том, насколько этот штамм близок к штамму, поражающему людей», — отметил вирусолог.

При этом, по словам бывшего заведующего лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александра Чепурнова, у животных коронавирус действительно может серьезно мутировать и стать опасным для людей.

«Главная проблема в том, что коронавирус среди животных — дополнительный резервуар для вируса, что усложняет проблему ликвидации в человеческой популяции», — пояснил эксперт.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков назвал устойчивых к COVID-19 людей. Он отметил, что человек, который не заразился COVID-19 после контакта с больным, возможно, имеет Т-клеточный иммунитет, приобретенный после другого коронавируса.