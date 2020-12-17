Вирусологи назвали прививку от COVID-19 для переболевших необязательной

Тем, кто переболел COVID-19, не нужно прививаться от вируса минимум год, заявил доктор биологических наук Алексей Аграновский. Его словам передает «Москва 24».

Он отметил, что в течение этого периода у переболевших сохраняется иммунитет. Вирусолог добавил, что даже, если прививку сделать, то вреда от нее не будет, так как вакцина не вступает в сопротивление с антителами переболевшего.

По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, переболевшим коронавирусом не нужно делать прививку. Не может быть вакцины сильнее, чем перенесенное заболевание, сказал он.

Ранее гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил о том, что необходимость вакцинирования для переболевших коронавирусом зависит от того, какой иммунитет у них выработался. У всех людей скорость снижения иммунитета различается, поэтому считать прививку нужной для всех переболевших будет неправильно, резюмировал специалист.