Оценена необходимость вакцинироваться переболевшим коронавирусом

Переболевшим тяжелой формой коронавируса нет необходимости делать от него прививку, поскольку они уже имеют к нему хороший иммунитет. Такую оценку в разговоре с РИА Новости дал директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он сослался на многочисленные исследования, которые показывают, что у таких людей в крови циркулируют мощные защитные титры антител к вирусу. «Не знаю, как долго, но можно не вакцинироваться в ближайшее время точно», — сказал эпидемиолог.

Он не уточнил, надо ли прививаться другим перенесшим заболевание гражданам.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в России иммунитет к новой инфекции есть у каждого четвертого. При этом чаще его имеют жители больших городов и дети. По данным на 10 июля, антитела имели 21,7 процента москвичей.