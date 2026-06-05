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Из жизни
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10:13, 5 июня 2026Из жизни

25-летняя торговка овощами разбогатела на 13 миллионов рублей благодаря старику из сна

В Таиланде 25-летняя женщина выиграла 6 миллионов батов благодаря старику из сна
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Madcat_Madlove / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде женщина выиграла в лотерею шесть миллионов батов (13,5 миллиона рублей), прислушавшись к совету старика из сна. Об этом сообщает Mothership.

Удача улыбнулась 25-летней беременной торговке овощами Интира Сайсун из провинции Кампхэнгпхет. Женщина рассказала, что бизнес шел плохо, у нее было много долгов. В конце мая ей приснился пожилой мужчина и сказал, что она должна купить лотерейный билет с числом 770 в номере. Старик из сна также попросил Сайсун сделать доброе дело от его имени, когда выиграет.

1 июня тайка пошла покупать билет и обнаружила на лотке два билета с числом 770. У Сайсун были деньги только на один. Она выбрала билет с номером 173770 и сорвала джекпот. Сайсун призналась, что не верила в победу, и расплакалась, когда поняла, что разбогатела.

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Женщина сказала, что пожертвует часть денег храму в своей родной провинции, чтобы исполнить обещание старику во сне. Остальную сумму она планирует пустить на восстановление бизнеса.

Ранее сообщалось, что в американском штате Южная Каролина мужчина выиграл в лотерею 500 тысяч долларов (35 миллионов рублей). Он купил счастливый билет, когда пошел в магазин за хлебом.

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