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Силовые структуры
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10:16, 5 июня 2026Силовые структуры

Россиянин платил девочкам за съемку интимных видео и обнаженные танцы

В Петербурге арестован мужчина, заставлявший детей снимать интимные видео и голые танцы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге арестован мужчина, заставлявший за денежные вознаграждения снимать детей интимные видео и обнаженные танцы. Об этом сообщает 78.ru.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Он признался, что платил детям по 500 рублей за каждое снятое видео. Он заключен под стражу до 1 июля.

По данным канала, жертвой фигуранта стала 12-летняя девочка из Перми. Мужчина переписывался с ней, заставлял ее снимать непристойные фотографии и видео.

Правоохранители провели в его квартире обыск. Нашли мобильный телефон с видеозаписями, которые присылала ему потерпевшая и несколько видео с тремя девочками, на котором они танцуют почти в обнаженном виде.

Ранее сообщалось, что Калужский областной суд приговорил к 20 годам колонии особого режима мужчину, который во время отбывания наказания развратил 16 детей.

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