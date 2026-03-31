Заключенный российской колонии представлялся девочкой и развратил 16 детей

Уголовник из Калуги развратил 16 детей, представлявшись им маленькой девочкой

Калужский областной суд приговорил к 20 годам колонии особого режима мужчину, который во время отбывания наказания развратил 16 детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, 22-летний мужчина совершал свои преступления из мест лишения свободы в период с 2024 по 2025 год. В сети он представлялся маленькой девочкой и общался от ее имени с другими детьми. В ходе разговоров заключенный требовал от них интимные снимки, а также сам присылал им изображения с порно и заставлял выполнять сексуальные задания.

Выяснилось, что от действий мужчины пострадали 16 детей из разных регионов России в возрасте от 10 до 14 лет.

