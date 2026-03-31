Силовые структуры
18:00, 31 марта 2026

Россиянин изнасиловал женщину и попытался зарезать мужчину

В Костроме осудили мужчину за попытку убийства и изнасилование
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Костроме осудили мужчину за попытку расправы и изнасилование. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Вечером 17 января 2025 года пьяный мужчина в подъезде одного из домов решил расправиться с незнакомым мужчиной (мотивы не поясняются). Он распылил ему в лицо газ из баллончика, а затем не менее 11 раз ударил ножом в различные части тела. Однако, благодаря активному сопротивлению и своевремено оказаной медпомощи, потерпевший выжил. После содеянного злоумышленник похитил телефон и скрылся с места происшествия.

Кроме этого, фигурант совершил изнасилование малознакомой женщины и грозил расправой в случае обращения в правоохранительные органы.

Суд приговорил его к 12 годам колонии особого режима. Он признан виновным по статьям 30, 105 («Покушение на убийство»), 119 («Угроза убийством»), 158 («Кража») и 131 («Изнасилование») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в столице иностранец изнасиловал женщину возле жилого дома.

