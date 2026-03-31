В столице иностранец изнасиловал женщину возле жилого дома

В Москве осудят иностранца за изнасилование женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он обвиняется по статьям 131 («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью») и 132 («Иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, соединенных с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным следствия, 4 июня 2018 года мужчина рядом с жилым домом на Складочной улице увидел незнакомую девушку и, воспользовавшись отсутствием прохожих, подбежал к ней. Угрожая ножом, злоумышленник совершил изнасилование, после чего скрылся с места происшествия.

Сразу установить личность не удалось, но в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи СК совместно с сотрудниками правоохранительных органов повторно изучили материалы дела. По изъятым на первоначальном этапе вещественным доказательствам были назначены современные экспертизы. В результате удалось установить причастность к преступлению иностранного гражданина, который уже отбывает наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Фигурант доставлен в Москву и ему предъявлено обвинение. По уголовному делу собрана достаточная доказательная база и оно передано в суд для рассмотрения по существу.

